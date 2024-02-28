Более 43,6 тыс. человек досрочно проголосовали на выборах президента РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Более 43,6 тыс. избирателей досрочно проголосовали на выборах президента России в 18 регионах страны, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Оно (досрочное голосование - ИФ) у нас проходит с 25 февраля, будет длиться по 14 марта, и проходит на территории 42 субъектов РФ (...). На вечер вчерашнего дня, 27 февраля, в 18 субъектах РФ досрочно проголосовали уже 43 622 избирателя", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Из них на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, проголосовали 40 008 избирателей. На судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, - 3 614 граждан, сообщила глава комиссии.

Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в дни голосования на выборах президента РФ будут находиться в плавании, стартовало 25 февраля.