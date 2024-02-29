В Киргизии на выборах президента России откроют четыре избирательных участка

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Четыре избирательных участка будут открыты на территории Киргизии для проведения голосования на выборах президента России, сообщает в четверг пресс-служба российского посольства.

"На территории Киргизии голосование на выборах президента России будет проводиться 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, проголосовать можно будет на четырех избирательных участках: 8159 в посольстве России в Бишкеке, 8162 в Генконсульстве России в Оше, 8160 в Доме культуры войсковой части 20022 в Канте, 8161 в Клубе войсковой части 87366 в Караколе.

"Принять участие в выборах смогут граждане России старше 18 лет, предъявившие действительный российский заграничный или внутренний паспорт при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков. Голосование онлайн из-за рубежа будет недоступно", - отметили в пресс-службе.

Совет Федерации РФ назначил выборы президента на 17 марта. Решением Центризбиркома голосование будет проводиться три дня: 15, 16 и 17 марта. Досрочное голосование началось с 25 февраля.