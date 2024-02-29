Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:56

В Киргизии на выборах президента России откроют четыре избирательных участка

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Четыре избирательных участка будут открыты на территории Киргизии для проведения голосования на выборах президента России, сообщает в четверг пресс-служба российского посольства.

"На территории Киргизии голосование на выборах президента России будет проводиться 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, проголосовать можно будет на четырех избирательных участках: 8159 в посольстве России в Бишкеке, 8162 в Генконсульстве России в Оше, 8160 в Доме культуры войсковой части 20022 в Канте, 8161 в Клубе войсковой части 87366 в Караколе.

"Принять участие в выборах смогут граждане России старше 18 лет, предъявившие действительный российский заграничный или внутренний паспорт при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков. Голосование онлайн из-за рубежа будет недоступно", - отметили в пресс-службе.

Совет Федерации РФ назначил выборы президента на 17 марта. Решением Центризбиркома голосование будет проводиться три дня: 15, 16 и 17 марта. Досрочное голосование началось с 25 февраля.

РФ Киргизия Центризбирком
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ракету "Союз-2.1б" на космодроме Восточный допустили к заправке

Ракету "Союз-2.1б" на космодроме Восточный допустили к заправке

Минфин задумался о защите прав добросовестных инвесторов в случае деприватизации

Новак допустил отмену запрета экспорта бензинов в случае насыщения рынка

Новак допустил отмену запрета экспорта бензинов в случае насыщения рынка

"Роскосмос" сообщил о контроле за утечкой воздуха с МКС

Решетников заявил об ущербе для развивающихся стран из-за протекционизма

Что произошло за день: среда, 28 февраля

Райффайзенбанк сократил годовую чистую прибыль по РСБУ на 11,1%

NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС вдвое

NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС вдвое

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

Росстат сообщил о росте зарплат в 2023 году на 7,8% в реальном выражении

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });