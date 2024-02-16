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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

ЦИК РФ утвердил график телеэфира для кандидатов на выборах президента

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Центризбирком России утвердил график распределения между зарегистрированными кандидатами на выборах президента РФ бесплатного эфирного времени на государственных телеканалах и радиостанциях.

В комиссии 13 февраля проводилась жеребьевка по распределению эфирного времени на каналах "Россия-1", "Россия-24", Первом канале, "ТВ Центр", Общественном телевидении России (ОТР), радиостанциях "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ". Было разыграно 60 часов телеэфира и 36 часов радиоэфира.

Бесплатное время будет предоставляться с 19 февраля в течение 17 рабочих дней, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина на заседании комиссии в пятницу.

Также была распределена бесплатная печатная площадь в 13 общероссийских государственных печатных изданиях, добавила Бударина.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года. ЦИК зарегистрировал кандидатами на предстоящих выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

ЦИК РФ Наталья Бударина
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