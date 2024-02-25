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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

В регионах РФ стартует досрочное голосование на президентских выборах

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в дни голосования на выборах президента РФ будут находиться в плавании, начнется 25 февраля и продлится до 14 марта.

В Центризбиркоме России сообщили, что члены избирательных комиссий традиционно выедут на метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения - на вертолетах, снегоходах и даже собачьих упряжках.

В комиссии отметили, что это очень малый процент избирателей - в 2018 году на выборах президента досрочно голосовали: около 180 тыс. избирателей, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях (0,25%); около 31 тыс. избирателей на 957 избирательных участках, образованных на судах, находящихся в плавании (0,04%).

Основное голосование на выборах президента РФ пройдет в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года. ЦИК зарегистрировал кандидатами на предстоящих выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

ЦИК РФ Владислав Даванков Леонид Слуцкий Владимир Путин Николай Харитонов
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