Ракету "Союз-2.1б" на космодроме Восточный допустили к заправке

Вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1б" с аппаратом "Метеор-М" №2-4 на стартовый комплекс космодрома Байконур Фото: Роскосмос Медиа/ТАСС

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Госкомиссия на космодроме Восточный одобрила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1б", сообщил представитель "Роскосмоса".

"Сегодня на космодроме Восточный государственная комиссия одобрила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1б", несущей разгонный блок "Фрегат", гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" №2-4 и 18 российских и иностранных попутных малых спутников, и её пуск с площадки 1С 29 февраля в 08:43:26 по московскому времени", - сказал представитель госкомпании.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что выведение "Метеора-М" займёт около одного часа, после чего разгонный блок "Фрегат" доставит остальные спутники на целевые орбиты.

Помимо метеоспутника под обтекателем ракеты разместили 17 произведённых российской частной компанией "Спутникс" (входит в Sitronics Group) аппаратов. Из них 16 пополнят группировку автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов, а ещё один - "Зоркий-2М", войдёт в группировку сверхмалых спутников дистанционного зондирования Земли.

Накануне пуска министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что на российской ракете в четверг будет выведен на орбиту спутник "Pars-1" в интересах иранских учёных.