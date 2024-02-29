Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 28 февраля

Ракету "Союз-2.1б" на космодроме Восточный допустили к заправке

Ракету "Союз-2.1б" на космодроме Восточный допустили к заправке
Вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1б" с аппаратом "Метеор-М" №2-4 на стартовый комплекс космодрома Байконур
Фото: Роскосмос Медиа/ТАСС

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Госкомиссия на космодроме Восточный одобрила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1б", сообщил представитель "Роскосмоса".

"Сегодня на космодроме Восточный государственная комиссия одобрила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1б", несущей разгонный блок "Фрегат", гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" №2-4 и 18 российских и иностранных попутных малых спутников, и её пуск с площадки 1С 29 февраля в 08:43:26 по московскому времени", - сказал представитель госкомпании.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что выведение "Метеора-М" займёт около одного часа, после чего разгонный блок "Фрегат" доставит остальные спутники на целевые орбиты.

Помимо метеоспутника под обтекателем ракеты разместили 17 произведённых российской частной компанией "Спутникс" (входит в Sitronics Group) аппаратов. Из них 16 пополнят группировку автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов, а ещё один - "Зоркий-2М", войдёт в группировку сверхмалых спутников дистанционного зондирования Земли.

Накануне пуска министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что на российской ракете в четверг будет выведен на орбиту спутник "Pars-1" в интересах иранских учёных.

Восточный Роскосмос Союз-21б Спутникс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин задумался о защите прав добросовестных инвесторов в случае деприватизации

Новак допустил отмену запрета экспорта бензинов в случае насыщения рынка

Новак допустил отмену запрета экспорта бензинов в случае насыщения рынка

"Роскосмос" сообщил о контроле за утечкой воздуха с МКС

Решетников заявил об ущербе для развивающихся стран из-за протекционизма

Что произошло за день: среда, 28 февраля

Райффайзенбанк сократил годовую чистую прибыль по РСБУ на 11,1%

NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС вдвое

NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС вдвое

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

Росстат сообщил о росте зарплат в 2023 году на 7,8% в реальном выражении

Думе предложили уточнить налогообложение онлайн-продаж россиянам товаров из ЕврАзЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });