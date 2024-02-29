"Союз-2.1б" с аппаратом "Метеор-М" и иранским спутником стартует с Восточного

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" №2-4 и 18 российскими и иностранными попутными спутниками ожидается в четверг с космодрома Восточный.

Запуск спутника "Метеор-М" №2-4 и 18 малых космических аппаратов (МКА) ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" будет осуществлен с площадки 1С космодрома Восточный в 08:43 по московскому времени.

Планируется, что спутник "Метеор-М" №2-4 отделится от разгонного блока спустя час после старта.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак на заседании российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству сообщил, что созданный российскими предприятиями космический аппарат для Ирана запустят в качестве попутной полезной нагрузки с космодрома Восточный 29 февраля.

По данным компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос"), "все попутные МКА предназначены для осуществления гражданских космических миссий".

Там также сообщили, что 17 малых спутников из попутной нагрузки произведены российской частной компанией "Спутникс" (входит в Sitronics Group): 16 аппаратов российской группировки автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов, а также аппарат группировки сверхмалых спутников дистанционного зондирования Земли - "Зоркий-2М".

В рамках данного запуска в качестве попутной полезной нагрузки планировали вывести на орбиту первый спутник-демонстратор серии "Марафон-IoT". Однако 16 февраля "Роскосмос" сообщил о переносе запуска данного аппарата из-за дополнительных проверок программного обеспечения.