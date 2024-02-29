Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

"Союз-2.1б" с аппаратом "Метеор-М" и иранским спутником стартует с Восточного

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" №2-4 и 18 российскими и иностранными попутными спутниками ожидается в четверг с космодрома Восточный.

Запуск спутника "Метеор-М" №2-4 и 18 малых космических аппаратов (МКА) ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" будет осуществлен с площадки 1С космодрома Восточный в 08:43 по московскому времени.

Планируется, что спутник "Метеор-М" №2-4 отделится от разгонного блока спустя час после старта.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак на заседании российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству сообщил, что созданный российскими предприятиями космический аппарат для Ирана запустят в качестве попутной полезной нагрузки с космодрома Восточный 29 февраля.

По данным компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос"), "все попутные МКА предназначены для осуществления гражданских космических миссий".

Там также сообщили, что 17 малых спутников из попутной нагрузки произведены российской частной компанией "Спутникс" (входит в Sitronics Group): 16 аппаратов российской группировки автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов, а также аппарат группировки сверхмалых спутников дистанционного зондирования Земли - "Зоркий-2М".

В рамках данного запуска в качестве попутной полезной нагрузки планировали вывести на орбиту первый спутник-демонстратор серии "Марафон-IoT". Однако 16 февраля "Роскосмос" сообщил о переносе запуска данного аппарата из-за дополнительных проверок программного обеспечения.

"Метеор-М" - метеорологические спутники, позволяющие контролировать толщину озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также проводить мониторинг морской поверхности, включая ледовую обстановку.

Александр Новак Восточный Союз-21б
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин задумался о защите прав добросовестных инвесторов в случае деприватизации

Новак допустил отмену запрета экспорта бензинов в случае насыщения рынка

Новак допустил отмену запрета экспорта бензинов в случае насыщения рынка

"Роскосмос" сообщил о контроле за утечкой воздуха с МКС

Решетников заявил об ущербе для развивающихся стран из-за протекционизма

Что произошло за день: среда, 28 февраля

Райффайзенбанк сократил годовую чистую прибыль по РСБУ на 11,1%

NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС вдвое

NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС вдвое

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

Росстат сообщил о росте зарплат в 2023 году на 7,8% в реальном выражении

Думе предложили уточнить налогообложение онлайн-продаж россиянам товаров из ЕврАзЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });