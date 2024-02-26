Ракета "Союз" со спутником "Метеор-М" установлена на стартовом столе Восточного

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" 2-4, запуск которой запланирован в четверг, установлена на стартовом столе космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе".

По данным "Роскосмоса", специалисты продолжают подготовку носителя, установленного в вертикальное положение, к пуску.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", космическим аппаратом "Метеор-М" 2-4 планируется 29 февраля в 08:43 по Москве. Помимо основной полезной нагрузки в ходе старта на орбиту планируется вывести 18 российских и зарубежных попутных малых спутников.

"Метеор-М" - метеорологические спутники, позволяющие контролировать толщину озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также проводить мониторинг морской поверхности, включая ледовую обстановку.