Что случилось этой ночью: четверг, 29 февраля

Совет ЕС утвердил выделение Украине 50 млрд евро, Конгресс США предотвратил шатдаун, Байден прошел медобследование

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Совет ЕС утвердил пакет документов, закрепляющих увеличение бюджета ЕС на 2021-2027 годы на 64,6 млрд евро. 50 млрд из них будут выделены на поддержку Украины. Ранее изменения в бюджете ЕС одобрил Европарламент.

- Лидеры Конгресса США достигли договоренностей, которые позволят избежать шатдауна. Финансирование одних министерств будет продлено до 8 марта, других - до 22 марта.

- Верховный суд США согласился рассмотреть иск Дональда Трампа об иммунитете от уголовного преследования по делу о вмешательстве в выборы. Первое заседание назначено на 22 апреля.

- Госкомиссия на космодроме Восточный одобрила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1б", несущей разгонный блок "Фрегат", аппарат "Метеор-М" №2-4 и 18 российских и иностранных малых спутников. Пуск состоится 29 февраля в 08:43 по московскому времени.

- Российские штурмовые подразделения вошли в село Работино и закрепились в этом населенном пункте, сообщили в Минобороны РФ.

- Джо Байден прошел ежегодное медобследование. В заключении врача сказано, что для своего возраста президент вполне здоров и в состоянии исполнять свои обязанности.