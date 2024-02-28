Созданный для Ирана спутник будет запущен с космодрома Восточный 29 февраля

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Созданный российскими предприятиями космический аппарат для Ирана запустят в качестве попутной полезной нагрузки с космодрома Восточный 29 февраля, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он сделал это объявление на заседании российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Одним из активно развиваемых нами направлений сотрудничества является сфера космоса. Завтра историческим событием станет запуск космического аппарата, созданного российскими специалистами в интересах иранских партнеров, - заявил он. - Это станет важной вехой в нашем сотрудничестве, открывающей путь к реализации новых еще более масштабных проектов".

Как сообщалось, 29 февраля в 08:43 по московскому времени с космодрома Восточный состоится пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" №2-4 и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками.

Россия уже сотрудничала с Ираном в сфере создания и запуска космических аппаратов - 9 августа 2022 года российская ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Байконур, успешно вывела на орбиту иранский спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям".

14 декабря 2022 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия готова обсуждать с Ираном сотрудничество в сфере создания космических аппаратов. Также, по данным госкорпорации, Россия и Иран обсуждали пилотируемую космонавтику. 5 января 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о подписании меморандума о сотрудничестве в области пусковых услуг с иранскими компаниями SAHAB и SpaceOmid.