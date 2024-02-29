В России резко растет производство жевательного табака при спаде выпуска папирос

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2023 году основу табачного рынка, как и прежде, составили традиционные сигареты. Производство папирос падает, но растет спрос на другие табачные изделия, в частности, на жевательный табак. Такой вывод сделали в ЦРПТ (оператор маркировки "Честный знак") на основе данных государственной системы маркировки.

Как сообщили "Интерфаксу" в ЦРПТ, по данным системы маркировки, производство сигарет в стране остается стабильным, годовой прирост составил 1%: 9,1 млрд условных упаковок (20 штук) в 2023 году против 9 млрд упаковок в 2022 году. На сигареты пришлось 87,7% внутреннего производства табачной продукции.

Доля нагреваемого табака (стики) составила 10%, его производство в 2023 году выросло на 26%, до 1 млрд условных упаковок с 858 млн в 2022 году.

Пик роста производства, как отметили в ЦРПТ, пришелся на жевательный табак. Его выпуск вырос более чем в два раза, до свыше 5,8 млн условных упаковок с 2,7 млн годом ранее. Растет спрос и на сигариллы, производство которых увеличилось в 1,9 раза, до 61,5 млн условных пачек с 32 млн в 2022 году.

"Единственными категориями табачной продукции, производство которых за год сократилось, стали папиросы и курительный табак", - сообщили в ЦРПТ. Так, выпуск папирос упал на 38%, до 4,2 млн с 6,9 млн условных упаковок в 2022 году, курительного табака - на 8%, до 1,3 млн условных упаковок.

По данным маркировки, основу рынка табачной и никотинсодержащей продукции России составляет продукция отечественных производителей - 96,6% (10,4 млрд упаковок в 2023 году). Объемы производства стабильны, в 2023 году рост составил 3%.

Маркировка табачной продукции в государственной системе "Честный знак" идет с 2019 года. С марта 2022 года коды маркировки начали наносить на никотинсодержащую продукцию.

Кроме табака, маркировка распространяется на молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, пиво и слабоалкогольные напитки, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, БАДы, антисептики, медизделия, кресла-коляски и сладкие напитки.