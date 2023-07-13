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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Госдума ограничила перемещение гражданами продукции с никотином

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон о регулировании перемещения физическими лицами по территории РФ никотинсодержащей продукции.

В целях противодействия нелегальному обороту никотинсодержащей продукции, по аналогии с ограничениями, установленными в отношении табачной продукции, закон вносит изменения в 15-ФЗ и устанавливает количественные нормы по перемещению физическими лицами по территории РФ никотинсодержащей продукции, немаркированной в соответствии с нормами российского законодательства.

Так, нормы составляют - не более 200 сигарет, или 200 изделий с нагреваемым табаком, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака либо общим весом не более 250 граммов указанной продукции в ассортименте на одно физическое лицо, достигшее возраста 18 лет.

Также возможно перемещение в количестве не более 5 единиц никотинсодержащей продукции (за исключением изделий с нагреваемым табаком) общим объемом не более 20 миллилитров никотинсодержащей жидкости либо общим весом не более 250 граммов бестабачной смеси для нагревания на одно физическое лицо, достигшее возраста 18 лет.

Госдума
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