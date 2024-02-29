Решение о допквоте на экспорт зерна из РФ могут принять в течение 2-3 недель

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ может в течение двух-трех недель принять решение о дополнительной квоте на экспорт зерна в размере 4 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Я думаю, в течение крайне короткого времени, пара-тройка недель, я думаю", - сказал он.

Как сообщалось, Минсельхоз выступил с инициативой ввести в этом году дополнительную квоту на экспорт зерна в объеме 4 млн тонн к уже действующей с 15 февраля квоте в 24 млн тонн.

Соответствующий проект постановления правительства был размещен на сайте regulation.gov.ru 12 февраля. "Указанный проект постановления правительства Российской Федерации разработан в связи с актуализированными предварительными данными Росстата по производству и потреблению зерна, а также новыми данными ФТС по его экспорту", - сообщала пресс-служба Минсельхоза.

В случае принятия постановления дополнительная квота будет распределена между компаниями, уже получившими долю в основной части квоты. Основная часть квоты распределена между 261 компанией (203 в 2023 году). Наибольшие долю получили ведущие экспортеры. Так, квота ООО "Грейн гейтс" составила 4,217 млн тонн (3,242 млн тонн в 2023 году), ТД "Риф" - 3,971 млн тонн (4,909 млн тонн), компании "Астон" - 2,139 млн тонн (2,774 млн тонн), ООО "МЗК Экспорт" - 1,307 млн тонн (2,114 млн тонн), "ОЗК трейдинг" (дочка "Объединенной зерновой компании") - 985,749 тыс. тонн (1,1 млн тонн).

РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня и составили 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. В конце 2021 года правительство приняло решение, что квота будет ежегодной со сроком действия с 15 февраля по 30 июня.

В 2022 году ее размер составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. В 2023 году - 25,5 млн тонн без разделения на виды зерна. Квота на 2024 год также не предусматривает видового разделения зерна.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна из РФ в этом году составит 70 млн тонн.