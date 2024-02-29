Дело Ильи Новикова о фейках про армию рассмотрит Гагаринский суд Москвы

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы рассмотрит дело Ильи Новикова (признан в России иностранным агентом и лишен статуса адвоката), которого обвиняют в распространении ложной информации про российскую армию, сообщила столичная прокуратура.

Суд рассмотрит дело в отсутствие обвиняемого, который находится в международном розыске и заочно арестован.

Новикову вменяют п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил России.

"Установлено, что 3 апреля 2022 года Новиков, находясь за пределами Российской Федерации, руководствуясь мотивами политической ненависти, на канале на одном из видеохостингов в сети Интернет, имеющем неограниченный доступ пользователей, в прямом эфире дал интервью, в котором публично сообщил заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили в прокуратуре.

В отношении Новикова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

В 2023 года в ФСБ России сообщили, что в отношении Новикова возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК).

По версии ведомства, Новиков "после начала специальной военной операции добровольно покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности, а именно: прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой".

В ноябре 2022 года Новиков был внесен в реестр иноагентов. В 2023 году он был лишен статуса адвоката в России.

Новиков известен работой по ряду резонансных уголовных в России и на Украине. Так, он защищал украинку Надежду Савченко по делу об убийстве российских журналистов в ходе боевых действий в Донбассе, на Украине он представляет интересы бывшего президента Петра Порошенко. Он также участвовал в играх телевизионного клуба "Что? Где? Когда?", стал обладателем Бриллиантовой совы и двух Хрустальных сов.

В последние годы живет и работает на Украине.