Суд в Москве заочно арестовал бывшего российского адвоката Илью Новикова

Илья Новиков Фото: Роман Демьяненко/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего адвоката Илью Новикова (признан в России иностранным агентом) по уголовному делу о распространении фейков о российской армии, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Он заочно арестован на два месяца, срок будет отсчитываться с момента его задержания в России или экстрадиции в Россию.

Новикову заочно предъявлено обвинение в распространении заведомо ложной информации о ВС России (ч. 2 ст. 207.3 УК). Он объявлен в международный розыск.

Поводом для претензий к Новикову стали высказывания в одном из его интервью.

В октябре 2023 года в ФСБ сообщили, что в отношении Новикова возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК).

По версии ведомства, Новиков "после начала специальной военной операции добровольно покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности, а именно: прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой".

В ноябре 2022 года Новиков был внесен в реестр иноагентов. В июне 2023 года он был лишен статуса адвоката в России.

Новиков известен работой по ряду резонансных уголовных в России и на Украине. Так, он защищал украинку Надежду Савченко по делу об убийстве российских журналистов в ходе боевых действий в Донбассе, на Украине он представляет интересы бывшего президента Петра Порошенко.

Ранее он участвовал в играх телевизионного клуба "Что? Где? Когда?", стал обладателем Бриллиантовой совы и двух Хрустальных сов.

В последние годы он живет и работает на Украине.