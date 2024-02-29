Возможность пересдачи ЕГЭ обсуждается с Рособрнадзором, родителями и педагогами

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Возможность пересдачи ЕГЭ в год сдачи экзамена прорабатывается Минпросвещения, Рособрнадзором, педагогами и родителями, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сама процедура сдачи ЕГЭ совершенствуется, а изменения, связанные с возможностью пересдачи ЕГЭ, будут прорабатываться со всеми заинтересованными сторонами - это Минпросвещения России, Рособрнадзор, педагоги и, конечно же, родители. Процедура должна быть понятной и удобной", - сказал Кравцов, его слова привели в пресс-службе в четверг.

В четверг, выступая с посланием Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил позволить выпускникам школ пересдавать ЕГЭ по одному из предметов, причем так, чтобы они успели подать документы до конца приёмной кампании в вузы.