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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Возможность пересдачи ЕГЭ обсуждается с Рособрнадзором, родителями и педагогами

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Возможность пересдачи ЕГЭ в год сдачи экзамена прорабатывается Минпросвещения, Рособрнадзором, педагогами и родителями, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В РоссииВозможность пересдачи одного предмета по ЕГЭ могут ввести уже в этом годуЧитать подробнее

"Сама процедура сдачи ЕГЭ совершенствуется, а изменения, связанные с возможностью пересдачи ЕГЭ, будут прорабатываться со всеми заинтересованными сторонами - это Минпросвещения России, Рособрнадзор, педагоги и, конечно же, родители. Процедура должна быть понятной и удобной", - сказал Кравцов, его слова привели в пресс-службе в четверг.

В четверг, выступая с посланием Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил позволить выпускникам школ пересдавать ЕГЭ по одному из предметов, причем так, чтобы они успели подать документы до конца приёмной кампании в вузы.

Минпросвещения Владимир Путин Рособрнадзор Сергей Кравцов ЕГЭ
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