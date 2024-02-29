Возможность пересдачи одного предмета по ЕГЭ могут ввести уже в этом году

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Право пересдать один из предметов Единого госэкзамена, возможно, будет предоставляться уже в 2024 году, сообщила глава комитета Госдумы по образованию Ольга Казакова.

"Если Рособрнадзор успевает, то возможность пересдачи одного предмета ЕГЭ может быть введена уже в этом году", - сказала Казакова журналистам в четверг, комментируя послание президента Федеральному собранию.

Она сообщила, что с Рособрнадзором в комитете этот вопрос уже обсуждался: "это все регулируется подзаконными актами".

По словам Казаковой, для реализации такого подхода будет иметь большое значение то, что президент сказал об этом в послании.

Она также отметила, что будет засчитываться результат пересдачи, а не лучший результат из двух попыток, так что выпускнику нужно будет тщательно подходить к оценке своих шансов.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг с посланием Федеральному собранию РФ, предложил позволить выпускникам школ пересдавать ЕГЭ по одному из предметов, причем так, чтобы они успели подать документы до конца приёмной кампании в вузы. "Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении - дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно - по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы", - сказал Путин. По его словам, таким образом, выпускники успеют подать документы уже с учетом пересдачи.