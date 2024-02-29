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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Рособрнадзор готов обеспечить возможность пересдать ЕГЭ в год сдачи

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Рособрнадзор готов в кратчайшие сроки изменить правила проведения ЕГЭ, чтобы предоставить возможность выпускниками пересдать один из экзаменов в год сдачи, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил усовершенствовать механизм ЕГЭ, а именно - разрешить выпускнику пересдать экзамен по одному предмету по его выбору в этот же год, до конца приемной кампании в вузах. По его словам, таким образом, выпускники успеют подать документы уже с учетом пересдачи.

"Более детально схема реализации нововведения прорабатывается совместно с Минпросвещения и Минобрнауки, т.к. данный вопрос комплексный, он требует синхронизации решений, принимаемых в части организации ЕГЭ, со сроками приемной кампании в вузы", - сказали в Рособрнадзоре.

Ведомство также пообещало обсудить с руководством регионов организационно-технологическое обеспечение этой возможности.

Ранее о проработке возможности пересдать ЕГЭ в год сдачи экзамена с ведомствами, педагогами и родителями заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В Госдуме предположили, что эту возможность удастся обеспечить уже в 2024 году.

Минпросвещения Рособрнадзор Владимир Путин ЕГЭ
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