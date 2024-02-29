Россия в ближайшие 2-3 года может возобновить промысел байкальского омуля

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - РФ, запретившая в 2017 году промысел байкальского омуля, в течение двух-трех лет может вновь начать добывать этого знаменитого эндемика Байкала, рассчитывают в Росрыболовстве.

"Думаю, что в течение двух-трех лет мы сможем вновь вести промысел этого ценного вида рыбы", - сказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на круглом столе в рамках международной выставки-форума "Россия" в четверг в Москве.

Он напомнил, что запрет был введен для восстановления запасов омуля, которые к тому времени деградировали. В рамках специальной программы все эти годы проводились мероприятия по их восстановлению.

В ноябре прошлого года Байкальский научно-промысловый совет (НПС) Байкальского рыбохозяйственного бассейна наметил мероприятия, направленные на поэтапное возобновление промысла байкальского омуля. В частности, рассмотрена возможность проведения в 2024 году комплексных исследований распределения и оценки численности этой рыбы и включения их в план приоритетных экспедиций ВНИРО (Всероссийский НИИ рыболовства и океанографии).

Весной 2023 года вице-премьер Виктория Абрамченко заявляла, что возобновление промышленного лова будет возможно после того, как выпуск личинок в озеро превысит 1 млрд штук в год.

Большереченский омулевый завод (Бурятия), от работы которого зависит срок возобновления промышленного лова омуля в Байкале, в 2023 году выпустил в озеро рекордное за последние пять лет число личинок эндемика - более 832 млн штук. В настоящее время на заводе идет реконструкция, завершить которую планируется в текущем году. Она позволит увеличить мощность до 1,25 млрд личинок в год. Кроме того, впервые за последние 10 лет будут запущены мощности по выпуску 2,5 млн штук молоди омуля, выживаемость которой выше, чем у личинок.

Абрамченко также поручила Росрыболовству совместно с Минприроды, ВНИРО и Сибирским отделением РАН, а также правительствам Иркутской области и Бурятии разработать комплексную программу искусственного воспроизводства байкальского омуля.

Шестаков также сообщил, что в этом году может быть снят запрет на вылов стерляди на средней Волге, но только для любительского рыболовства.

Говоря о работе по воспроизводству рыбных запасов в целом, глава Росрыболовства сообщил, что в прошлом году в водоемы было выпущено более 2 млрд экземпляров мальков различных видов рыб. "Работает более 100 заводов по всей стране, и это нам позволяет поддерживать и увеличивать запасы по различным видам рыб", - сказал он.