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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Началась подготовка к возобновлению промысла байкальского омуля

Началась подготовка к возобновлению промысла байкальского омуля
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Байкальский научно-промысловый совет (НПС) Байкальского рыбохозяйственного бассейна наметил меры по поэтапному возобновлению промысла байкальского омуля, который был запрещен в 2017 году.

Как сообщает Росрыболовство, на заседании совета под председательством замруководителя ведомства Василия Соколова решили создать рабочую группу по подготовке "дорожной карты" для поэтапного возобновления промысла этого эндемика.

Кроме того, члены совета обсудили возможность провести в 2024 году комплексные исследования распределения и оценки численности байкальского омуля и включения их в план приоритетных экспедиций ВНИРО (Всероссийский НИИ рыболовства и океанографии). ВНИРО также рекомендовано проработать возможность расширения методологических подходов к оценке запасов байкальского омуля.

Приняты и другие решения, направленные на возобновление промысла.

Промышленный лов омуля в Байкале был запрещен в 2017 году из-за того, что его биомасса снизилась до исторического минимума. Кроме того, были введены ограничения для традиционного и любительского рыболовства, предприняты меры по повышению эффективности охраны омуля и мероприятий по искусственному воспроизводству популяции.

Весной 2023 года вице-премьер Виктория Абрамченко сказала, что возобновление промышленного лова будет возможно после того, как выпуск личинок в озеро превысит 1 млрд штук в год.

Большереченский омулевый завод (Бурятия), от работы которого зависит срок возобновления промышленного лова омуля в Байкале, в 2023 году выпустил в озеро рекордное за последние пять лет число личинок эндемика - более 832 млн штук. Сейчас на заводе идет реконструкция, которая должна завершиться в 2024 году. Она позволит увеличить мощность до 1,25млрд личинок в год. Кроме того, впервые за последние 10 лет будут запущены мощности по выпуску 2,5 млн штук молоди омуля, выживаемость которой выше личинок.

Абрамченко также поручила разработать комплексную программу искусственного воспроизводства байкальского омуля. Это поручение было дано Росрыболовству совместно с Минприроды, ВНИРО и Сибирскому отделению РАН, а также правительствам Иркутской области и Бурятии в апреле.

Байкал Виктория Абрамченко Минприроды Росрыболовство ВНИРО
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