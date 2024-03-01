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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

На лекарства от редких заболеваний за три года будет выделено 3,3 млрд рублей

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Правительство в ближайшие три года дополнительно направит около 3,3 млрд рублей на закупку лекарств для больных гепатитами В и С и инфицированных ВИЧ, сообщает сайт кабинета министров.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на эти цели 1,1 млрд рублей ежегодно в ближайшие три года .

"Решение направлено на сохранение стабильного лекарственного обеспечения таких граждан. С помощью федерального финансирования будут закуплены противовирусные медикаменты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", - отмечается в сообщении.

Речь идет о таких препаратах, как велпатасвир+софосбувир, глекапревир+пибрентасвир, гразопревир+элбасвир, даклатасвир и софосбувир. Централизованно закупать их будет Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву.

Премьер-министр также подписал распоряжение о распределении более 360 млн рублей на транспортировку в регионы лекарств для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями.

"Это обеспечит оперативную доставку необходимых лекарств. Речь идет о лекарственном обеспечении по программе 14 высокозатратных нозологий", - сказано в пресс-релизе..

В рамках этой программы предусмотрено обеспечение дорогостоящими медикаментами людей, страдающих гемофилией, муковисцидозом, болезнью Гоше, гипофизарным нанизмом, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемолитико-уремическим синдромом, рассеянным склерозом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом и другими тяжелыми заболеваниями.

Централизованной закупкой препаратов для людей, страдающих такими заболеваниями, также занимается Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, затем лекарства доставляются в региональные аптеки и выдаются бесплатно пациентам по рецепту лечащего врача.

Михаил Мишустин Минздрав ВИЧ Правительство
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