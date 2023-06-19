Глава Роспотребнадзора: нам удалось предотвратить проникновение в РФ всех опасных и особо опасных инфекций

Анна Попова рассказала о заболеваемости коронавирусом и корью, а также о работе проекта "Санитарный щит"

Глава Роспотребнадзора: нам удалось предотвратить проникновение в РФ всех опасных и особо опасных инфекций Фото: Пресс-служба

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - О том, какова ситуация с коронавирусом и корью, завоза каких опасных инфекций удалось избежать благодаря федеральному проекту "Санитарный щит", а также о том, какая санитарная обстановка складывается в новых регионах, в интервью специальному корреспонденту "Интерфакс" Марии Щеголевой рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Петербургского международного экономического форума.

- Пандемия коронавируса с нами уже четвертый год. Какова ситуация с COVID-19 на сегодняшний день?

- У нас, безусловно, идет снижение регистрации количества заболевших. Но, вместе с тем, мы точно знаем, что количество заболевших больше, чем мы регистрируем сегодня. Люди меньше обращаются за медицинской помощью, потому что тяжесть течения заболевания достаточно легкая.

И общее количество тестов, которые мы проводим, у нас снижается. Также снижается общее количество заболевших - мы считаем уже не каждый день, а неделями. И при еженедельном подсчете – это уже 10,5 тыс. за неделю. Хотя еще не так давно это были наши суточные показатели.

Также хотела отметить, что мы фиксировали майский подъем заболеваемости, возросшее число положительных тестов, но при этом незначительное количество обращений за медицинской помощью - ровно потому, что люди болеют легко и в медицинской помощи, как они считают, не нуждаются.

- Получается, можно говорить о том, что COVID-19 становится сезонным заболеванием?

- Мы надеемся, что он уходит в сезонный формат, и предполагали это с самого начала. Обычный сезонный коронавирус приходит с началом осени, в начале сентября. Предполагаем, что он все-таки нашел свое место, вписался в общую сезонную тенденцию.

- ВОЗ в мае сообщила об отмене статуса ЧС международного масштаба по COVID-19, а ранее прогнозировала, что в 2023 году пандемия COVID-19 завершится. Вы согласны с таким мнением?

- Всемирная организация здравоохранения сняла статус чрезвычайной ситуации по коронавирусу совершенно обоснованно. В составе экспертов чрезвычайного комитета ВОЗ, которые принимают или предлагают такое решение генеральному директору организации, - сотрудник нашего Ставропольского противочумного института, он участвует в заседаниях комитета. Уровень заболеваемости, уровень тяжести, безусловно, позволяют отказаться от условия чрезвычайной ситуации, что, собственно, и произошло.

Пандемия - это, как правило, процесс, который охватывает большое количество стран во всем мире, на всех континентах. И на сегодняшний день мы можем говорить уже об эпидемических проявлениях на территории той или иной страны. Если он станет сезонным что мы сегодня и наблюдаем, то именно так и будет характеризоваться процесс следующей волны, это уже будут такие эпидподъемы, как при гриппе и других инфекциях.

- Анна Юрьевна, COVID-19 нанес значительный ущерб всей мировой экономике, это факт. Какие финансовые потери понесла РФ?

- Ущерб от пандемии очень значимый. Если говорить в расчете на душу населения, то это порядка $306,1, что на порядок отличается от цифр в других странах. Например, это в 20 раз ниже, чем в Австралии, и в 15 раз ниже, чем в Германии.

Те алгоритмы, та тактика, та система управления, которая была выстроена в стране под руководством непосредственно президента РФ, сегодня позволяют оценить их эффективность. И она такова: мы все делали правильно, и наша система эпиднадзора и противодействия этому вызову - сработала, сработала, как одна из лучших в мире. И цифры тому доказательство. Мы должны развивать нашу систему и делать еще более эффективной.

- В этом году на смену коронавирусу в информационную повестку пришла корь. Какова ситуация с корью сейчас? Превышает ли уровень заболеваемостью корью многолетние значения?

- Вы очень грамотно задаете вопрос, сравнивая уровни со средними многолетними данными. Корь - это инфекционное заболевание, которому свойственна цикличность. Цикличность - это проявление того или иного уровня эпидпроцесса, через примерно равные промежутки времени, для кори это 4-6 лет. Предыдущий подъем был в 2018-2019 годы, и заболеваемость была значительно выше. Если брать, например, 1999 год, то она была просто на порядок выше, чем регистрируется сегодня.

Сегодняшняя ситуация с корью прогнозировалась еще в прошлом году, были даны указания о проведении мероприятий по иммунизации, по уточнению всех контингентов. В этом году вышло постановление главного государственного санитарного врача по подчищающей иммунизации. Это было необходимо.

В прошлом году постановление по подчищающей иммунизации касалось полиомиелита, потому что такие риски тоже были, мы их видели и знали о них. Полиомиелит был у наших соседей в других станах, правда, связанный с вакцинным штаммом. А в этом году у нас подчищающая иммунизация против кори, которая, безусловно, дает свой результат и свой эффект. На сегодняшний день заболеваемость корью снижается уже больше месяца. Самые высокие цифры мы видели в конце апреля - в начале мая. Но хочу сказать, что это цифры регистрации, истинная заболеваемость была самой высокой в конце марта - начале апреля, так как есть интервал между предварительным диагнозом "подозрение на корь" и окончательным диагнозом. Поэтому, если говорить о реальном положении вещей, и исходя из наших знаний, проводим противоэпидемические мероприятия.

- В каких регионах выявлена корь? Можно ли ожидать еще одного роста заболеваемости?

- Корь прошла по 66 субъектам РФ, то есть практически по всей территории РФ, и нашла себе точки приложения - людей, у которых не было иммунитета. Практически все заболевшие - это люди, не имевшие иммунитета ни после прививок, ни после когда-либо в прошлом перенесенной болезни. В основном, это молодые люди - подростки, молодежь, люди старшего поколения имеют стойкий иммунитет после перенесенного заболевания. В нашей стране прививать от кори начали всех детей после 1967, а те, кто родился раньше, к сожалению, вынужденно переболели, чтобы получить иммунитет, так как раньше прививку не делали.

Ситуация по кори на сегодняшний день контролируемая. Система здравоохранения и система Роспотребнадзора справились с ней. Только в четырех субъектах было достаточно широкое распространение заболевания. В 62 субъектах все случаи заболевания ограничивались общим количеством в 10-12 человек, не больше, потому что своевременно принимались необходимые меры по локализации очагов.

- Вы затронули тему проводимой в настоящее время подчищающей иммунизации, расскажите, сколько уже человек удалось привить от кори?

- По подчищающей иммунизации мы привили уже около миллиона человек. За лето нам нужно привить еще примерно столько же.

- Увеличение числа заболевших корью было связано с завозными случаями из стран ближнего зарубежья. В связи с этим, нет ли необходимости вводить дополнительные ограничения, проверки на границах?

- Действительно, в РФ мы имели занос кори из другого государства. При этом, хотела бы отметить, что возбудитель кори, циркулирующий по всей стране, одного и того же геноварианта. И хотя занесен он был от наших азиатских соседей, геновариант это европейский.

А закрывать границы в данном случае не было нужды. У нас очень тесные связи с коллегами во всех странах Евразийского экономического союза и Сотрудничества независимых государств, поэтому, когда стало понятно, что основное распространение идет за счет заноса, мы пообщались с коллегами, со специалистами в этой стране, отправили туда бригаду своих специалистов, ученых из Института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера и НИИ эпидемиологии им. Г. Н. Габричевского, которые скоординировали действия и на месте помогли разобраться в фактической иммунной прослойке на их территории. Наши партнеры взяли на себя обязательства запретить выезд из страны лиц, не имеющих подтверждений о прививке. И они свое обязательство выполнили. Таким образом, у нас прекратились завозы, но к тому моменту уже началось распространение вируса внутри нашей страны. Оно не масштабное, оно меньше, чем в предыдущие периоды, но вместе с тем нам пришлось как следует поработать, чтобы стабилизировать ситуацию.

- В этом году Роспотребнадзор объявил о проведении подчищающей иммунизации и против дифтерии. Существуют ли в России риски распространения дифтерии? Сколько людей уже привито от дифтерии?

- Хочу отметить, что дифтерии в России нет. Ни заболевших, ни граждан с подозрением на заболевание, ни в этом году, ни в предыдущем. Уровень иммунизации достаточно высокий, мы прививаем всех тех, кто еще не привит. И наша главная задача - достичь 98% от числа населения декретированных возрастов. Для нас это важно, мы этого добиваемся и это у нас получается.

Также хотела отметить, что для того, чтобы проверить, какой же иммунитет сформировался, это же тоже очень важно, - нужно не просто сделать, но и понять, что в результате получилось, - мы ежегодно обследуем практически 60 тысяч человек в разных возрастных группах для того, чтобы понять, какой иммунитет у нас по всей стране.

На сегодняшний день иммунная прослойка достаточная для того, чтобы говорить о том, что население РФ защищено, но только за счет привившихся людей. Те люди, у которых нет прививки, хоть их и немного, но они есть, для них риски остаются. И эти риски возрастают кратно, когда человек из страны с высоким уровнем иммунизации выезжает в другое государство, где уровень иммунизации может быть не столь высок. Риски подхватить болезнь возрастают кратно, так как "иммунный статус" у всех стран разный. И далеко не везде такой же как в РФ.

- С начала 2022 года в России стартовал большой федеральный проект "Санитарный щит". Что уже сделано в рамках реализации проекта? Проникновения каких инфекций в Россию уже удалось избежать благодаря "Санитарному щиту"?

- Проникновения всех опасных и особо опасных инфекций в 2022 году и в 2021 году нам удалось предотвратить. У нас не было всего того, что есть в других странах мира: ни холеры, ни малярии, ни геморрагических лихорадок - всего того, что в прошлые годы активно циркулировало в мире, в РФ не проникло.

Мы стоим на границе, мы наблюдаем за теми, кто пересекает границу РФ, делаем это, не нарушая графика пассажиров. Все средства для измерения температуры стационарные и смотрят за потоком. И никто никого не останавливает, никто никого не задерживает. Ручным способом меряют температуру только в очень редких случаях, если есть информация о том, что борт идет из неблагополучной страны или если имеется информация о том, что на борту кому-то нездоровилось. Тогда мы поднимаемся на борт и проводим все необходимые мероприятия. Ровно для этого и создавался "Санитарный щит", чтобы мы работали более оперативно, эффективно, не нарушая планов пассажиров и не создавая неудобств сотрудникам транспортной инфраструктуры.

У нас это получается. Перечень инфекций, которые могут нанести нам вред и ущерб, он очень большой, как минимум сотня заболеваний в нем есть. И каждый рейс, который прилетает из любой страны мира, сопровождается для сотрудника санитарно-карантинного пункта информацией о том, что на борту могло бы быть. Оценивая эти риски и еще целый ряд параметров, мы предпринимаем те или иные меры.

Результаты есть. Мы и ПЦР-тестирование развернули, и центры секвенирования, и учет всех результатов сиквенса. И очень важный раздел - это коммуникативная программа, заложенная в "Санитарный щит", потому что пандемия коронавируса показала, что очень важно уметь доносить информацию до каждого. Мы сегодня знаем и используем это в своей работе: в каждой целевой группе населения, в каждой возрастной или социальной группе населения, а порой и в разных регионах нужна разная подача информации, иногда разный набор слов, чтобы достучаться, дойти до каждого человека. Это сейчас очень важный и серьезный блок. В настоящее время восемь пилотных регионов вовлечены в это направление, а дальше мы будем распространять и тиражировать успешные практики на всю страну.

- По поручению президента горячая еда сейчас бесплатно предоставляется всем школьникам начальных классов. Как регионы справляются с поставленными перед ними задачами?

- А вы знаете, хорошо справляются. Проекту три года и, подводя первые итоги, считаю, что это очень серьезный, прорывной проект, который, безусловно, дал результаты. А именно, в части обеспечения материально-технического состояния пищеблоков. Когда мы начинали, у нас почти три тысячи пищеблоков были плохо готовы или совсем не готовы к обеспечению школьников питанием, на сегодняшний день у нас таких уже нет. Все пищеблоки, где готовится пища для детей 1-4 классов, приведены в должное по санитарным требованиям состояние. Для этого, конечно, выделялись деньги, были поставлены целевые задачи для каждого из регионов. И на сегодняшний день эта задача решена.

У нас в школах снижаются вспышки, связанные с пищевым фактором, и это тоже важно. А там, где они происходят, они возникают в результате человеческого фактора - когда люди сами больные приходят на работу и заражают детей. Но случаев групповой заболеваемости кишечными инфекциями в школах, связанных с материально-техническим оборудованием и с пищеблоком, нет.

Изменилось и качество рациона, изменилось отношение к наполнению блюд. У нас свелись на нет выявления нарушений, связанные с объемом блюд. Мы поменяли во многих регионах меню. Очень серьезное внимание непосредственно качеству питания уделяют губернаторы регионов. К примеру, теперь дети крайнего Севера начали видеть в своем рационе свежие фрукты - это же очень хорошо.

У нас снижаются жалобы родителей, и здесь очень большую роль сыграло родительское сообщество. Мы с самого начала вовлекли их в свою работу, создали специальные методические рекомендации, советы, памятки для родителей, как им проверить питание своих детей в школах. Мы получили необычайный отклик, регулярно проводим горячие линии для того, чтобы услышать, что и как происходит и волнует родителей. К нам приходит порядка 40-45 тысяч разных обращений, но только небольшая часть из них - это на самом деле жалобы родителей на питание. Во всем остальном это вопросы консультативного характера, просьбы дать разъяснения. Это очень важное направление, и мы очень старательно этим занимаемся.

Но и конечно же то, что не ставили целью проекта, но получаем в итоге, - меняется пищевое поведение. Если мы на начальном этапе видели жалобы от родителей: "Какое безобразие, перестаньте кормить моего ребенка творогом или кашами, кормите моего ребенка макаронами, он к ним привык" или "Что у вас все такое несладкое, надо добавлять больше сахара" - то сейчас таких вопросов практически нет. Это результат проекта, который мы не планировали, но который мы получили, и я считаю, что это очень правильно, потому что формирование правильного пищевого поведения - это основа здоровья и детей, и их родителей.

- Как складывается эпидемиологическая ситуация в новых регионах, в том числе в Херсонской области в зоне подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС?

- Во всех новых субъектах эпидемиологическая ситуация стабильная, мы сделали все, чтобы и предыдущий год, и текущий год прошли именно в условиях стабильной эпидситуации, допустить ее срывов там просто нельзя, еще и в условиях крайне низкого охвата прививками. Мы сейчас старательно восполняем этот пробел. Там созданы территориальные управления Роспотребнадзора, коллеги вовлечены во все системы подготовки, мы в ежедневном режиме проводим семинары по разным направлениям. Наши специалисты постоянно выезжают в новые регионы, коллеги из новых субъектов приезжают к нам, идет планомерный обмен опытом. Все это нужно для того, чтобы максимально интегрировать их в новое правовое поле, законодательство и в наши методы и системы контроля. Это непростая задача, но хочу сказать, что наши коллеги на новых территориях с полной самоотдачей вникают в процесс. И главное, что они абсолютно самоотверженно выполняют свою работу, за что хочу сказать им огромное спасибо!

В зоне подтоплений, в Херсонской области, на сегодняшний день санитарно-эпидемиологмческая ситуация стабильная. Организована большая комплексная работа оперштаба под руководством правительственной комиссии. Я надеюсь, что из сложившейся ситуации мы сможем выйти без каких-либо серьезных санитарно-эпидемиологических рисков. Они есть, они нам известны, но мы делаем все, чтобы их минимизировать.

Безусловно, то, что произошло, было направлено и на формирование угрозы биологической безопасности. Понятно, что устье Днепра исторически является тем местом, где высоки риски возникновения холеры. И ее вспышки не раз случались на этой территории. Произошедшее может негативно повлиять не только на эпидситуацию левого берега Днепра. Это в первую очередь затрагивает и правый берег реки, где плотность населения гораздо выше. Мы контролируем ситуацию на своей территории. Регион поддерживает мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады. Ведётся регулярное исследование проб питьевой воды, воды из скважин и колодцев, морской воды и воды в Северо-Крымском канале на предмет отклонения от нормативных показателей. Патогенных микроорганизмов не выявлено. Осуществляется информационная работа с населением по соблюдению правил гигиены. Гражданам рекомендовано использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду. Проводятся дезинфекционные мероприятия, налажены поставки вакцин и других препаратов. Продолжается иммунизация населения от инфекционных заболеваний.

Очень важно обеспечить лабораторный контроль безопасности питьевой воды и очищенной почвы. Для этого мы выстроили трехуровневую систему лабораторного обеспечения: часть проб делается на месте, часть – в самых северных точках Крыма, куда мы направили свою мобильную лабораторию. Более высокотехнологичные исследования проводятся в Симферополе, часть проб отправляется в Москву для того, чтобы определить любое загрязнение. Мы увеличили мощности этих лабораторий и, на сегодняшний день, они выполняют все необходимые исследования по питьевой воде, по оценке очистки скважин, по оценке очистки и дезинфекции почвы, и готовы увеличить их количество.

Мы рассчитали риски для Крыма, так как это устье Днепра. Вместе со специалистами других ведомств просчитали все возможные варианты развития событий после попадания грязевого пятна в Черное море и возможные риски. На сегодняшний день на западном побережье Крыма сформированы мониторинговые точки.

Мы активно работаем по анализу и оценке морской водой, по донным отложениям, по прибрежному песку и гальке. И на сегодняшний день ситуация там абсолютно стабильная, никаких отклонений от нормы нет и, по прогнозу специалистов и ученых, этот сезон не должен быть омрачен какими-то изменениями качества морской воды, связанными со сложившейся ситуацией.