Путин вновь заявил об отсутствии планов размещения в космосе ядерного оружия

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ вопросы нейтрализации угроз, которые могут возникнуть для России в космической отрасли, при этом вновь подчеркнув, что у Москвы нет планов размещения в космосе ядерного оружия.

"Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю "якобы", потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

И добавил: "Но все-таки вопрос космоса, вопрос нейтрализации угроз, которые для нас могут возникнуть в космической сфере, должен постоянно быть в сфере нашего внимания. Давайте об этом сегодня и поговорим".

После чего президент передал слово министру обороны Сергею Шойгу, и заседание продолжилось в закрытом режиме.

В совещании приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно. Также в совещании участвовали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Накануне Путин, оглашая послание Федеральному собранию РФ, назвал голословными обвинения США в планах России разместить ядерное оружие в космосе. "В последнее время все чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, а это ничто иное, как вбросы - это уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам", - заявил он.

При этом, по его словам, США блокируют российский проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, который был предложен еще в 2008 году. "Реакции-то никакой нет. О чем они говорят вообще непонятно", - заявил Путин.

"Наша позиция понятна: если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, безопасность России", - подчеркнул он.

В середине февраля этого года председатель комитета по разведке палаты представителей США Майк Тернер проинформировал членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности". Позднее советник Белого дома Джон Кирби уточнял, что угроза американской национальной безопасности связана с созданием Россией противоспутникового оружия. В свою очередь глава Госдепартамента Энтони Блинкен пояснял, что данная угроза имеет потенциальный характер, активные действия против США сейчас не идут.

В свою очередь командующий американскими Космическими силами генерал Сивен Уайтинг заявил 29 февраля в Конгрессе, что "противокосмический потенциал России представляет собой реальную угрозу в космической сфере, нашей национальной безопасности и способности командования решительно реагировать в целях защиты наших интересов и интересов наших союзников и партнеров".

"Несмотря на военные действия на Украине и экономические санкции, Россия продолжает разрабатывать комплекс противокосмических вооружений, начиная от систем ведения электромагнитной войны, оружия направленной энергии и постановщиков помех спутниковой связи, наступательного потенциала в киберпространстве, до орбитальных и наземных противоспутниковых систем, которые существуют ради одной ясной цели. Это оружие предназначено для того, чтобы нарушать, угрожать и уничтожать космические цели или, другими словами, ограничивать свободу действий в космосе", - отметил командующий Космическими силами США. Россия, по его словам, "рассматривает свои противокосмические возможности как средство сдерживания агрессии со стороны противников, зависящих от космоса".

Комментируя сообщения из США, Путин заявлял, что Россия была и будет категорически против размещения ядерного оружия в космосе. "Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе. Наоборот, призываем соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере", - сказал Путин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что у РФ нет проекта по созданию ядерного оружия для поражения объектов в космосе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что США, распространяя информацию об угрозе от России, пытаются всеми правдами и неправдами надавить на конгресс, чтобы добиться выделения средств на дальнейшее противостояние с Москвой.