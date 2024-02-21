США сообщили союзникам, что РФ может разместить оружие в космосе уже в 2024 г.

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты довели до сведения союзников, что Россия может разместить ядерное оружие или макет боеголовки в космосе уже в этом году, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Председатель комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер предупредил на прошлой неделе о "серьезной угрозе нацбезопасности" США, исходящей от России. Президент Джо Байден позже заявил, что Кремль якобы разрабатывает противоспутниковое космическое оружие, которое, однако, не представляет прямой угрозы для людей.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия была и будет категорически против размещения ядерного оружия в космосе.

"Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против, и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе. Наоборот, призываем соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере", - сказал Путин на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Российский президент подчеркнул: "Мы предлагаем многократно усилить эту совместную работу".