Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Жителям пострадавшего при ЧП дома в Петербурге выплатят компенсацию

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Поврежденный дом на Пискаревском проспекте в Петербурге восстановят за счет городских средств, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов.

"Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Повреждения будут устранены за счет города. В случае необходимости проведения длительного ремонта, собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ", - сказал Беглов.

Он сообщил, что также оценят повреждения автомобилей, будут составлены акты для последующего урегулирования ситуации с участием страховых компаний.

По словам губернатора, после окончания следственных действий жители получат возможность забрать из квартир необходимые вещи и документы, а коммунальным службы приступят к оценке и устранению последствий инцидента. Кроме того, подготовлен номерной фонд.

Ранее сообщалось, что власти изучают обстоятельства ЧП в жилом доме на Пискаревском проспекте в Петербурге.

"На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб", - сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В результате ЧП за медпомощью обратись шесть человек, женщина 92 лет госпитализирована.

Санкт-Петербург Александр Беглов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Росгвардии назвали возможной причиной ЧП в Петербурге падение беспилотника

Шесть человек обратились за медпомощью после ЧП в Петербурге

Шесть человек обратились за медпомощью после ЧП в Петербурге

Губернатор Петербурга сообщил о ЧП в Красногвардейском районе

Людмила Улицкая признана иноагентом

Людмила Улицкая признана иноагентом

Что произошло за день: пятница, 1 марта

Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе

Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе

Новые инициативы из послания президента могут потребовать 5,7 трлн рублей из бюджета

Набиуллина обеспокоена качеством передаваемых банками в БКИ данных

Набиуллина обеспокоена качеством передаваемых банками в БКИ данных

Банк России предложил значительно повысить штрафы за мисселинг

"Газпром" продает активы в Северном море

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });