Жителям пострадавшего при ЧП дома в Петербурге выплатят компенсацию

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Поврежденный дом на Пискаревском проспекте в Петербурге восстановят за счет городских средств, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов.

"Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Повреждения будут устранены за счет города. В случае необходимости проведения длительного ремонта, собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ", - сказал Беглов.

Он сообщил, что также оценят повреждения автомобилей, будут составлены акты для последующего урегулирования ситуации с участием страховых компаний.

По словам губернатора, после окончания следственных действий жители получат возможность забрать из квартир необходимые вещи и документы, а коммунальным службы приступят к оценке и устранению последствий инцидента. Кроме того, подготовлен номерной фонд.

Ранее сообщалось, что власти изучают обстоятельства ЧП в жилом доме на Пискаревском проспекте в Петербурге.

"На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб", - сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В результате ЧП за медпомощью обратись шесть человек, женщина 92 лет госпитализирована.