Губернатор Петербурга сообщил о ЧП в Красногвардейском районе

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Власти изучают обстоятельства ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге, сообщает в телеграм-канале губернатор Петербурга Александр Беглов.

"На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб", - сказал губернатор.

Он сообщил, что одна из приоритетных задач - оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям.

О причинах ЧП в сообщении не говорится.