Губернатор Петербурга сообщил о ЧП в Красногвардейском районе
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Власти изучают обстоятельства ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге, сообщает в телеграм-канале губернатор Петербурга Александр Беглов.
"На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб", - сказал губернатор.
Он сообщил, что одна из приоритетных задач - оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям.
О причинах ЧП в сообщении не говорится.