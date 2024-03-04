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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Власти Петербурга усилили контроль над безопасностью

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что провел расширенное совещание с силовыми ведомствами по вопросам безопасности.

"Провел расширенное совещание с руководителями силовых ведомств. Обсуждали вопросы обеспечения безопасности в регионе. В настоящее время усилен объем контролирующих мероприятий", - написал он своем телеграм-канале.

2 марта утром на Пискаревском проспекте был поврежден жилой дом, некоторым жильцам потребовалась медицинская помощь. В Росгвардии вероятной причиной инцидента назвали падение БПЛА. Также 2 марта над Финским заливом средства ПВО сбили беспилотник.

Петербург Александр Беглов Финский залив
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