Власти Петербурга усилили контроль над безопасностью
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что провел расширенное совещание с силовыми ведомствами по вопросам безопасности.
"Провел расширенное совещание с руководителями силовых ведомств. Обсуждали вопросы обеспечения безопасности в регионе. В настоящее время усилен объем контролирующих мероприятий", - написал он своем телеграм-канале.
2 марта утром на Пискаревском проспекте был поврежден жилой дом, некоторым жильцам потребовалась медицинская помощь. В Росгвардии вероятной причиной инцидента назвали падение БПЛА. Также 2 марта над Финским заливом средства ПВО сбили беспилотник.