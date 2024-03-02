Шесть человек обратились за медпомощью после ЧП в Петербурге

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Женщина госпитализирована после происшествия на Пискаревском проспекте в Петербурге, сообщает городской комитет здравоохранения.

"За помощью к специалистам обратилось шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс. На месте ЧП постоянно находится необходимое число медиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Пискаревском проспекте работали шесть выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе две реанимационных.

Психологи работают с жителями, сообщила пресс-служба Красногвардейского района города. Люди из пострадавших домов размещены в ближайшем детском саду, их обеспечили питанием и горячим чаем, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти изучают обстоятельства ЧП в жилом доме на Пискаревском проспекте в Петербурге.

"На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб", - сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.