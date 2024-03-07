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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Лидеры Финляндии и Норвегии не видят в России прямой военной угрозы

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре не видят в России прямой военной угрозы.

"Учения Nordic Response посвящены статье 5 НАТО (о коллективной безопасности) и сдерживанию. Учения посылают России сигнал о том, что у нас есть возможность действовать, если Россия нападет. Нужно отрабатывать разные сценарии, но я не думаю, что это произойдет", - сказал на пресс-конференции Стубб, который прибыл в Норвегию понаблюдать за крупнейшими в Северной Европе маневрами НАТО.

"Исходя из той информации, которую я получил на прошлой неделе, я могу сказать, что с точки зрения Финляндии мы достаточно хорошо контролируем ситуацию", - добавил президент.

Премьер-министр Норвегии сказал, что он не видит в России прямой военной угрозы для его страны, "но все же нужно тренироваться".

"НАТО никому не угрожает, страны Северной Европы никому не угрожают. Мы имеем право заботиться о своей обороне", - сказал Гар Стёре.

Стубб отметил, что его визит на учения "во многом исторический - это первые крупные учения НАТО, в которых участвует Финляндия". Он напомнил также, что это его первый зарубежный визит как главы государства.

Стубб также сообщил, что в настоящее время в НАТО рассматривается вопрос о том, чтобы страны Северной Европы действовали под управлением штаб-квартиры альянса в Норфолке. Как ожидается, решение будет принято весной, и в таком случае штаб сухопутных войск разместится в Финляндии.

"Финляндия окажет решительную поддержку премьер-министру Нидерландов Марку Рютте", - также сказал Стубб.

Nordic Response - крупнейшие военные учения НАТО за последние десятилетия. Учения проходят в северных частях Финляндии, Норвегии и Швеции, в них принимают участие около 20 тыс. военнослужащих из 14 стран, в том числе 4100 из Финляндии. Учения продлятся до 15 марта.

НАТО Финляндия Норвегия Александр Стубб Йонас Гар Стере Nordic Response Марк Рютте
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