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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Движение поездов под Самарой открыли по одному пути после инцидента на мосту

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Самарской области движение поездов на перегоне Звезда - Чапаевск в Самарской области, приостановленное в связи с инцидентом на железнодорожном мосту через реку Чапаевка, возобновилось по одному пути, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги (КбшЖД, филиал ОАО "РЖД").

Специалисты обследовали мост и убедились, что по одному из путей поезда пустить будет безопасно.

"Задержанные в результате инцидента пассажирские поезда следуют своим маршрутом. РЖД принимают необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график", - говорится в сообщении.

Соседний путь восстанавливают.

Информация о хлопке в районе железнодорожного моста в Чапаевске поступила на единый номер экстренных оперативных служб "112" в понедельник в 06:13 по местному времени. Жертв и пострадавших нет. Движение поездов по этому участку остановили, часть пригородных поездов вывели из расписания.

В экстренных службах региона "Интерфаксу" сообщали, что разрушения опоры моста не произошло и что восстановительные работы должны были начать после снятия оцепления.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, на месте подрыва железнодорожного моста через Чапаевку взрывотехники нашли и обезвредили еще одно неразорвавшееся взрывное устройство.

Александр Хинштейн РЖД Чапаевск Самарская область Чапаевка Куйбышевская железная дорога
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