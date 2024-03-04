Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Движение поездов приостановлено под Самарой из-за инцидента на ж/д мосту

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Движение поездов на перегоне Звезда - Чапаевск в Самарской области приостановлено в связи с инцидентом на железнодорожном мосту через реку Чапаевка утром в понедельник, сообщается в телеграм-канале ОАО "РЖД".

"4 марта в 6:56 мск в связи с инцидентом на железнодорожном мосту через реку Чапаевка движение поездов на перегоне Звезда - Чапаевск (Самарская область) приостановлено", - говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадавших нет.

Задерживаются поезда: № 32 Москва - Орск, № 50 Москва - Самара, № 10 Москва - Самара, № 7574 Сызрань - Мирная, № 7104 Сызрань - Самара. Ожидаются изменения в расписании движения пригородных поездов.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, сбой в графике движения поездов произошел "в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

"Разрушения опоры (моста - ИФ) нет. Есть повреждение ж/д полотна. Это двухпутный участок, сейчас нужно зайти для обследования. Техника и оборудование готовы для восстановительных работ. Предварительно, это займет несколько часов, но пока оцепление не снято, работают правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства.

РЖД Самарская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Крыму принял иск к Украине о возмещении ущерба от энергоблокады

Суд в Крыму принял иск к Украине о возмещении ущерба от энергоблокады

Банкам компенсируют 50% потерь от списания процентов по кредитам военнослужащих

Банкам компенсируют 50% потерь от списания процентов по кредитам военнослужащих

Ракетный крейсер "Варяг" покинул Шри-Ланку

Ракетный крейсер "Варяг" покинул Шри-Ланку

Что произошло за день: воскресенье, 3 марта

В ингушском Карабулаке снят режим КТО

Реверсивное движение запущено на перекрытом участке трассы "Таврида" в Крыму

НАК сообщил о шестерых убитых в боестолкновении боевиках в Карабулаке

Режим КТО введен в части Карабулака в Ингушетии

Что произошло за день: суббота, 2 марта

ПВО поразила воздушные цели над Финским заливом в Ленинградской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });