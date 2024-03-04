Движение поездов приостановлено под Самарой из-за инцидента на ж/д мосту

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Движение поездов на перегоне Звезда - Чапаевск в Самарской области приостановлено в связи с инцидентом на железнодорожном мосту через реку Чапаевка утром в понедельник, сообщается в телеграм-канале ОАО "РЖД".

"4 марта в 6:56 мск в связи с инцидентом на железнодорожном мосту через реку Чапаевка движение поездов на перегоне Звезда - Чапаевск (Самарская область) приостановлено", - говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадавших нет.

Задерживаются поезда: № 32 Москва - Орск, № 50 Москва - Самара, № 10 Москва - Самара, № 7574 Сызрань - Мирная, № 7104 Сызрань - Самара. Ожидаются изменения в расписании движения пригородных поездов.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, сбой в графике движения поездов произошел "в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

"Разрушения опоры (моста - ИФ) нет. Есть повреждение ж/д полотна. Это двухпутный участок, сейчас нужно зайти для обследования. Техника и оборудование готовы для восстановительных работ. Предварительно, это займет несколько часов, но пока оцепление не снято, работают правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства.