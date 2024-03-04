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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Хинштейн сообщил об обнаружении взрывного устройства на ж/д мосту под Самарой

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Взрывотехники обезвредили взрывное устройство, обнаруженное у железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области, где утром в понедельник в результате происшествия произошел сбой в графике поездов.

"На месте подрыва железнодорожного моста через р.Чапаевку в Самарской области взрывотехниками было найдено и обезврежено еще одно неразорвавшееся взрывное устройство", - написал в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн.

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По данным парламентария, "какого-либо серьезного урона инфраструктуре не нанесено, жертв и пострадавших нет".

Сообщалось, что информация об инциденте в районе ж/д моста в Чапаевске поступила на единый номер экстренных оперативных служб "112" в понедельник в 06:13 по местному времени. Жертв и пострадавших нет. Движение поездов на данном участке было временно приостановлено, часть пригородных поездов выводятся из расписания.

По данным пресс-службы Куйбышевской железной дороги (КбшЖД, филиал ОАО "РЖД"), сбой в графике движении поездов на перегоне Звезда - Чапаевск произошел "в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

В экстренных службах региона "Интерфаксу" сообщали, что в результате инцидента разрушения опоры моста не произошло. Восстановительные работы начнутся после снятия оцепления и, предварительно, займут несколько часов.

В настоящее время часть маршрутов скорректирована и перенаправлена в обход.

Александр Хинштейн Самарская область Госдума
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