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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Повреждение железнодорожного моста через Чапаевку будут расследовать как диверсию

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Следственный отдел Управления ФСБ России по Самарской области возбудил уголовное дело по факту повреждения железнодорожного моста через реку Чапаевка утром 4 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

"Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч.2 ст.281 УК (диверсия), - говорится в сообщении.

В управлении подтвердили, что взрывное устройство, установленное на опоре одной из линий этого моста, обезврежено. Ранее об этом сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Мост осмотрен, линия признана неповрежденной и пригодной для использования. Движение железнодорожного транспорта восстановлено", - уточнили в ФСБ.

Сигнал об инциденте с мостом на перегоне Звезда -Чапаевск в Чапаевске поступил на номер "112" в понедельник в 06:13 по местному времени. Жертв и пострадавших нет. Движение поездов на данном участке было приостановлено, часть пригородных поездов вывели из расписания. Позже движение поездов на перегоне открыли по одному пути.

В экстренных службах региона "Интерфаксу" сообщали, что в результате инцидента разрушения опоры моста не произошло. Восстановительные работы начнутся после снятия оцепления и, предварительно, займут несколько часов.

ФСБ Чапаевск Чапаевка Самарская область
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