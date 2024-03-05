Более 75% операторов связи в РФ подключились к системе "Антифрод"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Более 900 российских операторов связи подключились к системе Роскомнадзора (РКН) по блокировке звонков с подменных номеров "Антифрод", говорится в сообщении ведомства.

"Три четверти российских операторов связи подключились к системе блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод" (904 из 1183). Их общая номерная емкость составляет более 94% от общей номерной емкости всех российских операторов, оказывающих услуги голосовой связи", - говорится в сообщении ведомства.

В РКН отметили, что "чтобы в России блокировались все звонки с подменных номеров, к системе должны присоединиться все операторы".

"Тем, кто нарушает сроки присоединения к "Антифроду", грозит административная ответственность по статье 13.2.1 КоАП РФ - штраф до 1 млн рублей. Если нарушения систематические, у оператора связи могут отозвать лицензию", - предупредили в РКН.

В ведомстве пояснили, что "эти меры необходимы для того, чтобы защитить людей от мошенников, использующих технологию подмены номера для обмана и вымогательства".

"Напомним, по итогам 2023 года система не пропустила более 600 млн звонков с фальшивых номеров", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, к 1 марта к "Антифроду" должны были подключиться все российские операторы связи.