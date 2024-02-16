В Абхазии в день выборов президента РФ откроется 30 избирательных участков

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В день выборов президента России на территории Абхазии откроется 30 избирательных участков, сообщил вице-президент республики Бадра Гунба на совещании в администрации президента республики.

По его словам, большая часть участков будет в Сухуме, поскольку именно в столице республики проживает самое большое количество избирателей - граждан Российской Федерации.

"На территории Абхазии будут открыты 30 избирательных участков. В городе Сухум будет открыто семь участков, пять - в Гагрском районе, шесть - в Гудаутском, два - в Сухумском, три - в Гулрыпшском, пять - в Очамчырском, по одному в Ткуарчалском и Гальском районах. Все актуальные вопросы решаются при постоянном взаимодействии с сотрудниками посольства РФ в Абхазии", - сказал Гунба.

Он отметил, что на предыдущих выборах президента России в 2018 году на территории страны было всего 17 избирательных участков и на некоторых из них избирателям, желающим проголосовать, приходилось стоять в длинных очередях.

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил правительству создать все условия для того, чтобы жители республики, имеющие гражданство России, могли принять участие в предстоящих в марте выборах президента России.

Около 130 тыс. жителей Абхазии наряду с абхазским имеют и гражданство РФ. Они и ранее принимали участие в голосовании на выборах президента и в Государственную думу РФ.