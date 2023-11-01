РФ с 1 ноября вводит механизм расчетов за продукцию АПК в нацвалютах

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Механизм расчетов за продукцию АПК в национальных валютах вводится в РФ с 1 ноября этого года.

Это предусмотрено указом президента "О специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции", который был подписан и опубликован 8 августа 2023 года. Документ вступил в силу с даты официального опубликования, за исключением пунктов, предусматривающих открытие специальных счетов и механизм расчетов. Они начинают действовать с 1 ноября 2023 года.

Указ предполагает, что при проведении расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции, заключенным резидентами - участниками внешнеторговой деятельности с иностранными покупателями на организованных торгах, будут использоваться специальные рублевые счета типа "З" и специальные валютные счета типа "З". Эти счета открываются кредитными организациями, которые в соответствии с законом "О валютном регулировании и валютном контроле" являются уполномоченными банками, на основании заявлений иностранных покупателей. Банки вправе открывать такие счета без присутствия представителя иностранного покупателя.

В соответствии с указом, иностранный покупатель будет переводить средства на специальный валютный счет "З" в иностранной валюте. После ее зачисления на валютный счет он продает валюту уполномоченному банку или дает ему поручение на продажу иностранной валюты на организованных торгах. Банк, в свою очередь, зачисляет средства в рублях на спецсчет типа "З" этого иностранного покупателя, а также на основании его поручения и выписки из реестра договоров, заключенных на организованных торгах, проводит перевод зачисленных средств в рублях на счет резидента - участника ВЭД.

Согласно указу, не допускается приостановление операций по спецсчетам "З", арест или списание средств, находящихся на них, в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с расчетами по внешнеторговому контракту на поставку российской сельхозпродукции. Исключение составляют случаи, предусмотренные Налоговым кодексом РФ и законом от 3 августа 2018 года "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Президент предоставил совету директоров ЦБ полномочия по установлению режимов специальных счетов типа "З" обоих видов. Правительству было поручено утвердить перечень сельхозпродукции, которая будет продаваться по этой схеме.

Согласно постановлению правительства, подписанному 24 октября 2023 года, в перечень сельхозпродукции, при экспорте которой допускаются расчеты в рублях, включены свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, молоко и сливки, ячмень, кукуруза, пшеница и меслин, соевые бобы, семена льна, подсолнечное, соевое и рапсовое масло, сахар, а также жмых и другие твердые остатки, получаемые при извлечении жиров.

Как заявляла ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, механизм расчета в нацвалютах - "это инструмент защиты российских экспортеров и дружественных стран от бездумного санкционного давления, которое навязывается западными странами". "Наши партнеры привыкли бесперебойно получать качественное российское продовольствие, и мы продолжим такие поставки. Наблюдаем интерес к расчетам в национальных валютах. Он есть у стран Персидского залива и Африки. Со странами ЕАЭС, Китаем такие расчеты уже были произведены. Поэтому для масштабирования этих успешных пилотных практик необходимы нормативные изменения, которые будут реализованы благодаря указу", - говорила она.

По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, переход на оплату российской агропродукции рублями является первым шагом к построению нового контура международного рынка зерна и другой базовой сельхозпродукции с клирингом в рублях, с новыми бенчмарками, правилами торговли и урегулирования споров. "Речь идет о допуске иностранных покупателей к торгам на российских товарных биржах, для участия в которых они теперь смогут открыть спецсчета. Причем участие на бирже может быть как в форме участия в регулярных торгах, так и, что более важно с прикладной точки зрения, в форме специализированных закупочных аукционов", - сказал он.

Вместе с тем Зернин обратил внимание на то, что для успешного запуска проекта, помимо снижения бюрократических издержек на открытие счетов, требуется проработка механизма рублевого фондирования операций иностранных закупщиков из дружественных стран. "Это уникальная возможность для российских банков для развития бизнеса и повышения собственного международного статуса", - подчеркнул глава союза.

В 2022 году РФ экспортировала продукции АПК на $41,6 млрд. По прогнозу Минсельхоза, в этом году экспорт может превысить $45 млрд.