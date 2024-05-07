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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Кольская АЭС вывела в ремонт энергоблок №4

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Кольская АЭС (КАЭС, Мурманская область) вывела в планово-предупредительный ремонт энергоблок №4, сообщила пресс-служба станции.

"Выполненные работы в ходе планово-предупредительного ремонта повысят надежность работы всех систем энергоблока", - говорится в сообщении.

Так, запланирован средний ремонт реакторной установки с перегрузкой активной зоны, капитальный ремонт парогенераторов, модернизация уплотнений разъемов главного циркуляционного насоса и технологических систем первого контура. Также в турбинном отделении пройдут работы на паротурбинных установках и турбогенераторах. Кроме того, пройдет ремонт электротехнического оборудования и важных для безопасности систем.

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Продолжительность планово-предупредительного ремонта составит 41 сутки.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока КАЭС, которые несут суммарную нагрузку 1 тыс. МВт.

Ранее пресс-служба КАЭС сообщала, что в текущем году продолжительность поочередного планово-предупредительного ремонта всех четырех энергоблоков станции составит 183 суток. Первым ремонт прошел энергоблок №1.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием на Кольском полуострове, поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии, вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.

Кольская АЭС Мурманская область
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