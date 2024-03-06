Закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов обсудят в Совфеде

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит закон о запрете для иностранных агентов размещать рекламу физических и юридических лиц, говорится в повестке заседания.

Закон вносит поправки в ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и ФЗ "О рекламе". Согласно новым нормам, будет запрещено распространение рекламы на информационном ресурсе иностранных агентов, а также реклама информационных ресурсов иностранных агентов.

Рекламодатель и рекламораспространитель будут нести ответственность за нарушение установленных требований.

В закон "О средствах массовой информации" вносится изменение, которое запрещает рекламу информационных ресурсов иностранных агентов в СМИ и в сообщениях и материалах СМИ в интернете.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что предлагаемые поправки касаются любых платформ - сайтов, блогов, социальных сетей.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев ранее пояснил, какая ответственность предусмотрена за нарушение ограничений на размещение рекламы на ресурсах иностранных агентов.

"Меры ответственности уже прописаны в действующих законах. За несоблюдение ограничений, установленных законодательством об иностранных агентах (а среди них мы предлагаем прописать и запрет на размещение рекламы), предусмотрен штраф для граждан в размере до 50 тыс. руб., а для юридических лиц - до 500 тыс. рублей. Это предусмотрено КоАП РФ", - написал Пискарев в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им российского юрлица-иноагента, совершенное после двукратного его привлечения к административной ответственности в течение одного года, будет наказываться уже в соответствии с УК РФ - наказание может составить вплоть до двух лет лишения свободы

Кроме того, Пискарев пояснил, что цитирование в СМИ информации иноагентов не будет подпадать под действие закона. По его словам, нарушением будет считаться упоминание иноагентов "только в рекламных целях с целью привлечения аудитории, чтобы как можно больше людей могли иметь доступ к ресурсам иностранных агентов".