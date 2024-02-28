Дума приняла закон о запрете на размещение рекламы на ресурсах иноагентов

Перед началом пленарного заседания Государственной думы РФ. Архивное фото. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете для иностранных агентов размещать рекламу физических и юридических лиц.

Документ вносит изменения в статью 11 закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", закрепляя в ней нормы о соблюдении иностранным агентом ограничений и запретов, предусмотренных законом № 38-ФЗ "О рекламе".

Соответственно изменения внесены в статьи 5 и 7 закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", согласно которым будет запрещено распространение рекламы на информационном ресурсе иностранных агентов, а также реклама информационных ресурсов иноагентов.

Кроме этого, изменена статья 4 закона от 27 декабря 1991 года № 2124-I "О средствах массовой информации" в части запрета рекламы в СМИ и в сообщениях, и материалах СМИ в интернете информации об информационных ресурсах иностранных агентов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что предлагаемые поправки в федеральный закон "О рекламе" касаются любых платформ - сайтов, блогов, социальных сетей.

По словам спикера Госдумы, только в минувшем году более 200 российских физлиц и юрлиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. "Это сотни миллионов рублей. Многие из получивших их негодяев не скрывают, что жертвуют средства ВСУ, которые убивают наших солдат, офицеров, мирных граждан. Это необходимо пресечь", - считает Володин.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев ранее пояснил, какая ответственность предусмотрена за нарушение ограничений на размещение рекламы на ресурсах иностранных агентов.

"Меры ответственности уже прописаны в действующих законах. За несоблюдение ограничений, установленных законодательством об иностранных агентах (а среди них мы предлагаем прописать и запрет на размещение рекламы), предусмотрен штраф для граждан в размере до 50 тыс. руб., а для юридических лиц - до 500 тыс. рублей. Это предусмотрено КоАП РФ", - написал Пискарев в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им российского юрлица-иноагента, совершенное после двукратного его привлечения к административной ответственности в течение одного года, будет наказываться уже в соответствии с УК РФ - наказание может составить вплоть до двух лет лишения свободы

Кроме того, Пискарев пояснил, что цитирование в СМИ информации иноагентов не будет подпадать под действие закона. По его словам, нарушением будет считаться упоминание иноагентов "только в рекламных целях с целью привлечения аудитории, чтобы как можно больше людей могли иметь доступ к ресурсам иностранных агентов".

Глава комитета отметил: "Мы не против того, чтобы существовали сайты иноагентов, мы против того, чтобы ресурсы были предметом рекламы, а реклама - это побуждение как можно большего количества людей обращаться на такие ресурсы".

Авторами закона стали 395 депутатов Госдумы.