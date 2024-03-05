Дума работает над запретом на выплаты иноагентам по авторским правам

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Законопроект о введении запрета на выплату иноагентам вознаграждения по авторским и смежным правам будет рассматриваться в Госдуме уже на следующей неделе, заявил "Интерфаксу" член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских.

"Соответствующий проект закона находится в высокой степени готовности. Думаю, что на следующей неделе наш комитет уже будет рассматривать этот законопроект", - сказал Альшевских во вторник.

Он также сказал, что цель проекта закона в том, чтобы "как можно меньше такие люди получали доходов от граждан страны, которую они покинули и против которой активно выступают".

Ранее во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале предложил обсудить вопрос о введении запрета на выплату вознаграждения по авторским и смежным правам иноагентам.

Он считает, что "недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счёт наших граждан".