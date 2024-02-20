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Цитирование в СМИ иноагентов не будет считаться нарушением запрета их рекламировать

Рассматриваемый депутатами закон обяжет иноагентов удалять рекламы после замечания

Цитирование в СМИ иноагентов не будет считаться нарушением запрета их рекламировать
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Цитирование в СМИ информации иноагентов не будет подпадать под действие закона о запрете рекламы ресурсов иноагентов, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

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"Нет. Только в рекламных целях с целью привлечения аудитории, чтобы как можно больше людей могли иметь доступ к ресурсам иностранных агентов", - ответил он на вопрос журналистов, будут ли считаться нарушением закона случаи, если СМИ опубликует материал иноагента или процитирует его.

Глава комитета отметил: "мы не против того, чтобы существовали сайты иноагентов, мы против того, чтобы ресурсы были предметом рекламы, а реклама - это побуждение как можно большего количества людей обращаться на такие ресурсы".

Также Пискарев разъяснил, что "иноагент должен будет удалить рекламу после замечания". "Есть такой механизм: сначала предупреждение, если не устранили нарушение, там будет уже наступать административная ответственность", - сказал он.

"Мы тут не уникальны. Мы опыт других стран использовали", - добавил Пискарев.

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект № 553750-8, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках.

Законопроектом, в частности, предлагается изменить статью 4 закона от 27 декабря 1991 года № 2124-I "О средствах массовой информации" в части запрета рекламы в СМИ и в сообщениях, и материалах СМИ в интернете информации об информационных ресурсах иностранных агентов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал, что внесенный законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.

Василий Пискарев Вячеслав Володин Госдума
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