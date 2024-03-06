Центральное отопление отключено в тувинском Шагонаре из-за ЧП на ТЭЦ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Инцидент на ТЭЦ в городе Шагонар в Туве привел к отключению центрального отопления, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"Все четыре котла на Шагонарской ТЭЦ не пострадали и находятся в рабочем состоянии, подтверждает администрация кожууна. На настоящий момент центральное отопление отключено в связи с аварийными обстоятельствами", - говорится в сообщении.

По последним данным, пожар на ТЭЦ локализован на площади 50 кв.м, число пострадавших достигло 18 человек.

Занятия в школах Шагонара отменены. Как сообщает министр образования Елена Хардикова, дети передаются родителям и законным представителям. "Каждое учреждение находится на контроле. Максимально сохраняем тепло до устранения аварийной ситуации. Руководство детских садов и школ проинструктированы о дальнейших действиях", - сообщает она в своем блоге.

Минкультуры Тувы подготовило тепловые пушки, которыми при необходимости можно будет обогревать четыре учреждения культуры в райцентре.