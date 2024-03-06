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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Спасатели ведут поиски трех сотрудников ТЭЦ после ЧП в Туве

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Спасатели ведут поиски троих пропавших работников Шагонарской ТЭЦ в Туве после пожара, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

"На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся 3", - написал Ховалыг.

Он также сообщил, что из 18 пострадавших шестеро находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному.

"Всех пострадавших сейчас транспортируют в республиканские больницы в Кызыл", - добавил глава Тувы.

Владислав Ховалыг Шагонарская ТЭЦ Тува
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