Десять человек пострадали при пожаре на ТЭЦ в Туве

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Пожар произошел на Шагонарской ТЭЦ в Туве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по республике в среду.

"Произошел пожар на 10 кв. м, подробности выясняются", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь глава Тувы Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале сообщил, что в результате инцидента пострадали 10 человек.

"Они госпитализированы. На месте работают оперативные службы, здание оцеплено", - написал Ховалыг.

Он отметил, что он выезжает на место происшествия, создается оперативный штаб.