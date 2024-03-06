Число пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве возросло до 16
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Чрезвычайное происшествие произошло в Туве на Шагонарской ТЭЦ, сообщила пресс-служба администрации Улуг-Хемского района.
Число пострадавших достигло 16 человек, они госпитализированы. Ранее власти сообщили о 10 пострадавших.
На месте работают оперативные службы, здание оцеплено.
Пресс-служба администрации города Шагонар проинформировала, что для оказания экстренной медпомощи пострадавшим из Кызыла выехала бригада врачей в составе травматологов, анестезиологов, комбустиолога и других специалистов.
Также на ТЭЦ выехал глава республики Владислав Ховалыг.