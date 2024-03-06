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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Число пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве возросло до 16

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Чрезвычайное происшествие произошло в Туве на Шагонарской ТЭЦ, сообщила пресс-служба администрации Улуг-Хемского района.

Число пострадавших достигло 16 человек, они госпитализированы. Ранее власти сообщили о 10 пострадавших.

На месте работают оперативные службы, здание оцеплено.

Пресс-служба администрации города Шагонар проинформировала, что для оказания экстренной медпомощи пострадавшим из Кызыла выехала бригада врачей в составе травматологов, анестезиологов, комбустиолога и других специалистов.

Также на ТЭЦ выехал глава республики Владислав Ховалыг.

Владислав Ховалыг Тува Шагонарская ТЭЦ
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