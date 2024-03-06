Песков заявил о приверженности РФ решению проблемы Приднестровья путем диалога

Он назвал чудовищной ошибкой ставку Кишинева на отношения с ЕС в пику России

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Россия до последнего будет выступать за решение проблем Приднестровья путем диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Те люди, которые живут в Приднестровье, живут в очень тяжелых условиях. Им, конечно, во многом нужна помощь. Россия открыта для этой помощи, но мы любые проблемы предпочитаем до последнего решать путем диалога, политического диалога", - сказал Песков в среду на лекции в рамках просветительского марафона "Знание. Первые".

Он отметил, что Россия всегда выступала и выступает за реанимацию контактов с властями Кишинева.

"Почему-то есть в некоторых странах руководители, которые считают, что им нужно ориентироваться на Европу. Но чтобы ориентироваться на Европу, они обязательно должны стать врагами нашей страны. Это чудовищная ошибка. Мы надеемся, что в Кишиневе поймут, насколько она чудовищная", - заявил Песков.

"Мы хотели бы, чтобы дух русофобии покинул этот чудесный город и эту чудесную страну. К сожалению, бацилла русофобии сейчас там размножается. У власти находятся люди, которые просто отвергают какой-либо диалог и разговор с нашей страной", - заявил представитель Кремля.

Он добавил, что проблема Приднестровья актуальна сейчас. "Действительно там ситуация далека от того, чтобы быть прогнозируемой и спокойной. Там живут люди, которые во многом не согласны с тем, что делают власти в Кишиневе. Конечно, мы надеемся, что власти в Кишиневе будут учитывать мнение этих людей", - сказал Песков.

Он также выразил надежду, что "власть в Кишиневе не будет прислушиваться к чьим-то советам или не будет сама выбирать путь конфронтации и подавления людей". "Это чревато катастрофой", - заявил представитель Кремля.