Санду заявила о давлении России на Молдавию через Приднестровье

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Россия использует Приднестровье, чтобы оказать давление на Молдавию, заявила телеканалу JurnalTV. президент страны Майя Санду.

"Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов", - сказала она.

При этом, по ее мнению, "сегодня Российская Федерация ничего не может сделать в Приднестровье, даже если бы хотела".

"Чтобы что-то сделать, Москва должна сменить власть в Кишиневе, вернуть к власти тех самых коррупционеров. Мы не можем позволить им сделать это. Мы должны сохранять мир. Наш мир зависит от нашего единства и способности не поддаваться манипуляциям", - заявила Санду.

"Молдавия будет отстаивать свое право на свободу, в том числе свободу выбора, - сказала она. - И этот выбор - европейская интеграция. (...). Хочу быть предельно ясной. Мы ничего не имеем против русских, мы - против русских танков. Мы просто хотим, чтобы Российская Федерация, как и другие государства, уважала Молдавию, выбор граждан Молдавии. Мы - демократическая страна, нам еще нужно укреплять эту демократию, но люди сами решают, что им делать, куда идти, с кем сотрудничать".

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян высказал мнение каналу Euronews Romania, что Россия не пойдет на признание независимости Приднестровья.

"Я не думаю, что после обращения о поддержке съезда депутатов Приднестровья Россия может признать независимость региона", - заявил он.

Он считает, что "обращение съезда за поддержкой к России призвано замаскировать реальные проблемы Приднестровья".

"Это операция по маскировке проблем, которые есть у режима в Тирасполе по отношению к жителям региона. Дела идут плохо в экономическом и социальном плане, нужно это объяснить людям, поэтому режим и утверждает, что мать всех зол находится в Кишиневе из-за таможенных пошлин (введенных с начала 2024 года - ИФ). На самом деле, дела в регионе никогда не шли очень хорошо. Но, конечно, (ситуация усугубилась - ИФ) (...) после закрытия приднестровского участка украинской границы", - отметил Серебрян.

Он заявил, что "если у тираспольского режима проблемы с бюджетом, ему следует пересмотреть расходы на милицию, безопасность, армию". "Я много раз это советовал им. Военные расходы этого региона преувеличены. (...) Около четверти бюджета Приднестровья уходит на безопасность и оборону - почти 250 млн евро", - добавил он.

При этом он отметил растущую роль Евросоюза в экономической жизни Приднестровья и уточнил, что "на долю ЕС приходится почти 70% его внешней торговли".

Приднестровский съезд депутатов всех уровней 28 февраля обратился к России с просьбой защитить Приднестровье в условиях "усиления давления со стороны Молдавии". Кроме того, парламентарии обратились в ОБСЕ, СНГ, Европейский парламент, международный комитет Красного Креста и к генсеку ООН с призывом "повлиять на руководство Молдовы", которое развязало против Приднестровья "экономическую войну" и заблокировало переговоры с Тирасполем.