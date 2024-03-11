Кремль отверг обвинения в энергетическом шантаже Молдавии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Заявления Кишинева о том, что Россия использует энергетический шантаж в отношении Молдавии абсолютно несостоятельны - речи об этом не идет, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"К сожалению, госпожа Санду (президент Молдавии Майя Санду - ИФ) очень часто обвиняет Россию в некоем энергетическом шантаже, в то же время ни о каком шантаже речи не идет. Это абсолютно коммерческие вопросы. Поэтому, конечно, мы такие объявления считаем абсолютно несостоятельными и неоправданными", - сказал он.

Так он прокомментировал заявления Санду о том, что Россия использует энергетический шантаж, чтобы контролировать Молдавию.