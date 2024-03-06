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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Бригада врачей из Москвы вылетела для оказания помощи пострадавшим на ТЭЦ в Туве

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Бригада врачей Федерального центра медицины катастроф Минздрава России вылетела в Кызыл по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко для оказания помощи пострадавшим в результате пожара на Шагонарской ТЭЦ, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов журналистам в среду.

По прилете в Кызыл специалистов и после завершения осмотра пострадавших будет решаться вопрос об их эвакуации на лечение в Москву, отметил он.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел утром в среду.

Следственное управление СКР по республике возбудило уголовные дела о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также о нарушении требований промбезопасности опасных производственных объектов. Прокуратура республики инициировала проверку, а Ростехнадзор начал расследование причин технологического взрыва.

Власти Тувы ввели в республике режим ЧС регионального значения.

Минздрав РФ Тува
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