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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Теплоснабжение тувинского Шагонара восстановят по временной схеме

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Власти Тувы организовали доставку мобильных котельных установок в город Шагонар, где на ТЭЦ в среду утром произошел пожар, сообщил в Telegram глава республики Владислав Ховалыг.

"Решается вопрос по восстановлению циркуляции теплоносителя в магистральных сетях. Теплоснабжение потребителей по временной схеме на период восстановления ТЭЦ предполагается выполнить от локальных мобильных котельных установок. Организован сбор и доставка таких установок из резерва Минстроя РФ и соседних регионов", - написал он.

По его данным, на ТЭЦ подтверждено исправное состояние механической части трех котлов. "Поручил региональному Минтопэнерго провести проверку всего оборудования на котельных в Хову-Аксы, Чаа-Холе и Ак-Довураке", - добавил Ховалыг.

Глава Минздрава Михаил Мурашко направил в Туву сводную бригаду Федерального центра медицины катастроф из 13 высококвалифицированных специалистов. "По прибытии они обследуют пострадавших, при необходимости санитарным бортом их транспортируют в ведущие федеральные медучреждения", - добавил глава республики.

Ранее сообщалось, что в аварии все четыре котла ТЭЦ не пострадали. Ховалыг писал, что авария произошла в помещении топливоподачи ТЭЦ, отделенном от котельной. Это подтвердили в СКР и назвали возможной причиной хлопка скопление угольных газов, образовавшееся из-за нарушений требований промышленной безопасности.

Днем вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в Туву для ликвидации последставий аварии отправили три самолета "котлов, людей и оборудования".

В аварии пострадали 23 человек. Было отключено центральное отопление, это затронуло 62 многоквартирных и 216 частных дома, в которых проживает примерно 4 тысячи человек - около трети населения Шагонара.

Марат Хуснуллин Владислав Ховалыг Минздрав СКР Тува Шагонар
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