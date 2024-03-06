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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

В СК возможной причиной пожара на ТЭЦ в Шагонаре назвали скопление угольных газов

По факту будут расследовать два уголовных дела - о нарушении требований промбезопасности и о халатности

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - По предварительной версии следствия, причиной хлопка угольной смеси в помещении топливоподачи Шагонарской ТЭЦ могло стать скопление угольных газов, сообщили в управлении СКР по Туве. Следствие это объясняет возможными нарушениями требований промышленной безопасности.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Ранее в СК сообщали, что по факту аварии было возбуждено уголовное дело о халатности. По факту была также инициирована прокурорская проверка, а Ростехнадзор сообщил, что свою проверку инициировал в связи с техногенным взрывом.

"По версии следствия, сегодня около 8 часов в государственном унитарном предприятии Республики Тыва "УК Шагонарская ТЭК-4", расположенном на территории города Шагонара Улуг-Хемского района Республики Тыва, в связи с нарушениями требований промышленной безопасности произошел хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи. Предварительно установлено, что причиной произошедшего могло явиться скопление угольных газов. В медицинское учреждение были доставлены граждане с травмами различной степени тяжести, у некоторых повреждения квалифицируются как тяжкие", - сказано в пресс-релизе СК.

На месте работают следователи и криминалисты управления, они осматривают место аварии, изымают документы на предприятии и в администрации Шагонара, допрашивают сотрудников, в том числе потерпевших. Также они изымают объекты для последующего назначения комплексной взрывопожаротехнической судебной экспертизы.

Расследование дела о халатности продолжается, отметили в СК. Следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц контролирующих органов.

Пожар на ТЭЦ произошел утром 6 марта. Пострадали 23 человека. Из-за аварии в городе отключили центральное отопление, его обещают подключить после ремонта системы топливоподачи.

В Туве был введен режим регионального ЧС.

СКР Шагонар Шагонарская ТЭЦ Тува Ростехнадзор
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